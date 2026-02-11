Mancano dieci minuti alla fine del secondo periodo di Italia contro Svezia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La partita è ancora in equilibrio, con il punteggio sul 2-2. La Svezia cerca di chiudere gli spazi, mentre l’Italia prova a ripartire, anche se le occasioni sono poche. I giocatori si scambiano colpi di scena, e il pubblico aspetta con tensione l’ultimo intervallo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Ultimi seicento secondi di questo secondo periodo. La Svezia prova a stringere gli spazi, Zanatta riparte con un tiro di alleggerimento: Gustavsson c’è. 11.56 Svezia vicina al vantaggio a più riprese con le iniziative di Eriksson e Hedman. Si salva l’Italia. 13.18 Si riparte subito con un’azione flash di Nylander: Clara c’è e blocca il disco. 13.20 Ice-break. Le squadre tornano in panchina per la pulizia della pista. 15.40 Sul ghiaccio si alternano le linee delle due squadre. Per ora l’Italia tiene botta, anche se la Svezia sta cominciando a rimacinare gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Svezia 2-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano gli ultimi 10 minuti prima del secondo intervallo

L’Italia di hockey su ghiaccio pareggia 1-1 contro la Svezia a dieci minuti dall’intervallo durante la partita delle Olimpiadi 2026.

L’Italia perde 1-2 contro la Svezia nel primo tempo di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026.

