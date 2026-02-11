LIVE Italia-Svezia 1-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si va al primo intervallo con gli scandinavi in vantaggio

L’Italia perde 1-2 contro la Svezia nel primo tempo di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026. Gli scandinavi sono in vantaggio e controllano il gioco, mentre gli azzurri cercano di reagire. La partita è in corso e seguiranno aggiornamenti a breve con il secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per il racconto del secondo segmento di gioco. Ci ritroveremo fra poco meno di 15 minuti. SI CHIUDE QUI IL PRIMO PERIODO! Italia-Svezia 1-2. Pressione costante degli scandinavi che però dopo pochi minuti sull’errore di Gustavsson erano stati costretti a incassare il gol di Frigo, per il clamoroso vantaggio azzurro. Successivamente il pareggio di Landeskog e la staffilata di Forsling per il ribaltamento delle cose da parte della Svezia. 01:00 Sessanta secondi alla fine, si è spostata la porta di Clara in un body-check con un attaccante svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia di hockey su ghiaccio pareggia 1-1 contro la Svezia a dieci minuti dall’intervallo durante la partita delle Olimpiadi 2026.

L’Italia segna il primo punto contro la Svezia nell’incontro di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026.

