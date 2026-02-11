LIVE Italia-Svezia 1-1 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | pareggio svedese a 10 minuti dal primo intervallo
L’Italia di hockey su ghiaccio pareggia 1-1 contro la Svezia a dieci minuti dall’intervallo durante la partita delle Olimpiadi 2026. Nylander sfiora il gol sul secondo palo, ma l’Italia si salva con una buona parata di Clara, che blocca il tiro con la “pinza”. La partita resta aperta, con entrambe le squadre che cercano di prendere il comando.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.41 Non arriva all’appuntamento col gol Nylander suk secondo palo, si salva l’Italia che poi trova in una parata in presa di Clara con la “pinza” un po’ di riposo. 09.55 Clamorosa chance per l’Italia con Frycklund, disco colpito dal centro dell’attacco ampiamente nel terzo offensivo dell’Italia: puck fuori di poco rispetto alla gabbia svedese. 10.54 Pareggio della Svezia: 1-1 proprio con Landeskog che trova una cannonata bassa dalla distanza. Si torna in parità sul ghiaccio. 12.00 Assalto svedese di Landeskog e compagni. Dato sui tiri di 14-3 per gli scandinavi, si difende l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Italia Svezia
LIVE Italia-Svezia 1-0, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Blue Team in vantaggio a sorpresa con Frigo dopo pochi minuti
L’Italia segna il primo punto contro la Svezia nell’incontro di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026.
LIVE Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro
Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino è iniziata la partita di hockey ghiaccio femminile tra Italia e Svezia.
Ultime notizie su Italia Svezia
Argomenti discussi: LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurre; RECAP! Svezia favolosa, Italia sconfitta 9-4 sul ghiaccio di Cortina; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Giorno 5 | Curling: finale 1°/2° posto, Svezia - USA in Diretta Streaming | DAZN IT.
LIVE Italia-Svezia 7-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppio vantaggio azzurro, ma ultimo end con hammer agli svedesiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Buon tiro di Eriksson che piazza un freeze fra due sassi in casa degli azzurri. Il punto è comunque di ... oasport.it
LIVE Italia-Svezia 1-6, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: netta sconfitta per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it
SVEZIA vs ITALIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Potenza, velocità e contatti duri sul ghiaccio. Gli Azzurri sfidano la Svezia in una partita ad altissima intensità, dove servono carattere, disciplina e cuore Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook
#MilanoCortina2026 Oggi si punta al podio nel #SuperG maschile (11.30) e nella 15 km femminile di #biathlon (14.15). Alle 19.05 comincia il torneo maschile di curling. Esordio azzurro nell'hockey maschile alle 21.10, con Italia-Svezia. #Olimpiadi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.