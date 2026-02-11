LIVE Italia-Svezia 1-1 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | pareggio svedese a 10 minuti dal primo intervallo

L’Italia di hockey su ghiaccio pareggia 1-1 contro la Svezia a dieci minuti dall’intervallo durante la partita delle Olimpiadi 2026. Nylander sfiora il gol sul secondo palo, ma l’Italia si salva con una buona parata di Clara, che blocca il tiro con la “pinza”. La partita resta aperta, con entrambe le squadre che cercano di prendere il comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.41 Non arriva all’appuntamento col gol Nylander suk secondo palo, si salva l’Italia che poi trova in una parata in presa di Clara con la “pinza” un po’ di riposo. 09.55 Clamorosa chance per l’Italia con Frycklund, disco colpito dal centro dell’attacco ampiamente nel terzo offensivo dell’Italia: puck fuori di poco rispetto alla gabbia svedese. 10.54 Pareggio della Svezia: 1-1 proprio con Landeskog che trova una cannonata bassa dalla distanza. Si torna in parità sul ghiaccio. 12.00 Assalto svedese di Landeskog e compagni. Dato sui tiri di 14-3 per gli scandinavi, si difende l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

