LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | si decide la gara!

Questa mattina, ai Giochi di Pechino, si è disputata la gara di combinata nordica Gundersen sul trampolino piccolo. La competizione è arrivata all’ultimo salto, con Rettenegger che sembra ancora in corsa per il bronzo e Hirvonen che invece ha concluso con un finale più forte. La tensione è alle stelle, i tifosi sono in piedi e non si aspettano altro che un colpo di scena finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci siamo, ecco la salita! Rettenegger pare averne per il bronzo, ma Hirvonen ha un finale migliore!! Mamma mia, non ne hanno più. Oftebro e Lamparter insieme, se scollinano così l'AUT non ha chance! 14:12 Ci prova Lamparter sull'ultima salita!! A ricucire. Restano in 3 per il bronzo. Che gara! 14:11 Qualche metro di margine per Oftebro, poi gli AUT e i FIN! Geiger abdica!!! OUT GEIGER! RETTENEGGER e LAMPARTER rispondono. Si stacca Ilves, Oftebro va! 14:11 Siamo ella prima salita, non la più dura. I finnici fanno il buco!!!! 14:10 Ilves sembra al gancio e la neve non lo aiuta.

