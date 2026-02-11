LIVE Combinata nordica Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | Oftebro vince una gara durissima che Costa!

Questa mattina si è conclusa la prima gara di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oftebro ha vinto una competizione molto difficile, battendo la concorrenza in una gara che ha visto tanti atleti impegnati sul trampolino e sulla pista. La gara è stata dura fino all’ultimo salto, e la vittoria di Oftebro è arrivata al termine di uno sforzo intenso. La giornata si è chiusa con i sorrisi e l’adrenalina di chi ha dato il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la Diretta LIVE della prima gara del programma di Combinata Nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un saluto sportivo! 14:20 CLASSIFICA NH Combinata Nordica Olimpiadi milano Cortina Jens Luraas OFTEBRO (NOR) 29’59?4. Johannes LAMPARTER (AUT) +1?9. Eero HIRVONEN (FIN) +3?9. 13. Samuel Costa 16. Aaron Kostner 19. Alessandro Pittin 14:19 Ricordiamo che nelle Olimpiadi il contingente per i Paesi di vertice è ridotto, però gran gara sugli sci dell’altoatesino. Ricordiamo che aveva smesso. 14:18 Samuel Costa chiude al 13° posto! DISTACCHI ETERNI, attendiamo Samuel Costa! 14:16 Delusione grande per Vinzenz Geiger, che era il campione olimpico in carica ed è letteralmente esploso nell’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Oftebro vince una gara durissima, che Costa! Approfondimenti su Combinata Nordica LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: si decide la gara! Questa mattina, ai Giochi di Pechino, si è disputata la gara di combinata nordica Gundersen sul trampolino piccolo. LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Pittin in gara 20 anni dopo! OASport Oggi a Predazzo e Tesero si svolge la prima prova individuale di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Combinata Nordica Argomenti discussi: LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oggi, come 20 anni fa, c’è Alessandro Pittin!; LIVE Olimpiadi: si parte alle 10 con la combinata nordica, alle 14.15 c'è il biathlon; Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina: il programma di domani (mercoledì 11 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare. LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: iniziato il segmento di fondo!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:49 Ilves Mantiene su Rettenegger, che mantiene su Lamparter. 13:48 Potrebbero venire quindi guori i migliori ... oasport.it LIVE Olimpiadi: alle 14.15 il biathlon con Vittozzi e Wierer. Riprende la combinata nordicaLa combinata nordica apre il panorama di giornata con le qualificazioni della Gundersen trampolino piccolo individuale maschile. Tre gli atleti azzurri in gara: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro ... gazzetta.it AUGURI CAMPIONE! Alessandro Pittin è il faro della combinata nordica azzurra. Non ci credete primo e unico medagliato italiano ai Giochi Olimpici Invernali nella disciplina a #Vancouver2010 primo e unico medagliato iridato a #Falun2015 ogg - facebook.com facebook Combinata nordica, Ilves brilla nel segmento di salto. Oftebro e Geiger si candidano al titolo olimpico - x.com

