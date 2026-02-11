LIVE Cocciaretto-Li 7-6 7-5 0-0 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra si aggiudica il primo parziale dopo aver salvato 5 set point

Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, l’azzurra Cocciaretto ha salvato cinque set point e ora si prepara a giocarsi il secondo parziale contro Li a Doha. La partita è ancora aperta, e il pubblico aspetta di vedere come si svilupperà la sfida tra le due tenniste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Cocciaretto in questo inizio di secondo set. 7-6 Lungo il rovescio lungolinea della statunitense. Il primo set è dell’azzurra. 6-5 Smash incrociato e vincente della classe 2001. Set point. 5-5 Largo il diritto incrociato di Cocciaretto. 5-4 Diritto lungolinea e vincente di Li. 5-3 In rete il rovescio lungolinea dell’anconetana. 5-2 In rete il diritto incrociato dell’americana. 4-2 Servizio esterno vincente della marchigiana. 3-2 mini break di vantaggio della portacolori del bel paese. Diritto incrociato e vincente della numero 57 WTA. 2-2 Rovescio lungolinea vincente di Li. 🔗 Leggi su Oasport.it

La partita tra Cocciaretto e Li a Doha è ancora aperta.

Questa mattina a Doha si gioca il match tra Cocciaretto e Li.

LIVE Cocciaretto-Li, 5-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra ottiene il break e salva il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto lungolinea e vincente della statunitense. 5-5 Rovescio incrociato e vincente di Cocciaretto. 40-15 ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook

Inizia il match di ottavi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li a Doha! x.com