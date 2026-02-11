Questa sera a Doha, la partita tra Elisabetta Cocciaretto e Li si fa sempre più intensa. L’azzurra sta combattendo punto su punto contro l’americana, che ora conduce con un break di vantaggio. Dopo un primo set molto combattuto, Cocciaretto ha recuperato nel secondo, ma ora si trova sotto nel terzo parziale. La tensione è alta mentre le due giocatrici si scambiano colpi forti e precisi, senza mollare. La partita resta aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Largo il rovescio incrociato dell’americana. 15-15 Servizio interno vincente della classe 2000. 0-15 Diritto incrociato e vincente giocato in avanzamento della marchigiana. 4-3 Schiaffo al volo giocato con il diritto incrociato e vincente di Cocciaretto. 40-15 Lungo il rovescio incrociato della statunitense. 30-15 Risposta di rovescio lungolinea e vincente di Li. 30-0 Lungo il rovescio incrociato della numero 41 WTA. 15-0 In rete il diritto incrociato e vincente giocato a metà campo della classe 2000. 4-2 Servizio esterno vincente dell’americana. 40-15 Largo il rovescio lungolinea della statunitense giocato da fuori dal campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 3-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana è in vantaggio di un break ma l’azzurra continua a lottare

Approfondimenti su Cocciaretto Li

Questa mattina a Doha la partita tra Cocciaretto e Li è iniziata con l’americana che ha preso subito il comando.

Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li è ancora in corso.

Ultime notizie su Cocciaretto Li

LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 0-0, WTA Doha 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Cocciaretto in questo inizio di terzo set. 7-5 Diritto incrociato e vincente dell'americana che si ... oasport.it

Doha su SuperTennis, c’è Li tra Cocciaretto e i quarti (live alle 11.30): Cercherò di giocare aggressivaLei è una buona giocatrice, l’ho già affrontata ad Hobart: riguarderò la partita. Cercherò di fare del mio meglio e di giocare aggressiva. Ha ... sport.tiscali.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook

Inizia il match di ottavi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li a Doha! x.com