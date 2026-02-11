Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li è ancora in corso. La tennista italiana ha perso il primo set 6-7, vinto il secondo 7-5, e ora si trova sotto nel terzo con Li avanti 2-1 e un break di vantaggio. La sfida si fa sempre più tesa, con scambi intensi e punti decisivi che potrebbero cambiare l’esito finale. La partita resta aperta e tutto può succedere negli ultimi giochi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Diritto incrociato e vincente della numero 41 WTA. 40-40 Lungo il rovescio lungolinea della classe 2001. 30-40 Diritto incrociato e vincente giocato a metà campo dell’americana. 15-40 Larga la palla corta di rovescio incrociato di Li. Due palle break. 15-30 Risposta di rovescio lungolinea e vincente di Cocciaretto. 15-15 Rovescio vincente e incrociato della nativa di Ancona. 15-0 In rete il rovescio incrociato giocato in difesa dell’azzurra. 2-1 Smash incrociato e vincente della classe 2001. 40-30 Lungo il diritto lungolinea in corsa della marchigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 1-2, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana è in vantaggio di un break in questo terzo parziale

Approfondimenti su Cocciaretto Li

Questa mattina a Doha la partita tra Cocciaretto e Li è iniziata con l’americana che ha preso subito il comando.

A Doha l’americana Li allunga sul 5-2 nel primo set contro Cocciaretto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cocciaretto Li

Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto fortunata e brava, sfiderà Gauff al 2° turno; WTA Doha 2026, Cocciaretto conosce la sua avversaria. Swiatek, Rybakina e Svitolina agli ottavi di finale; Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha; Cocciaretto sorprende Gauff con un gol diretto e accede agli ottavi dei WTA 1000 di Doha.

LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 0-0, WTA Doha 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Cocciaretto in questo inizio di terzo set. 7-5 Diritto incrociato e vincente dell'americana che si ... oasport.it

Doha su SuperTennis, c’è Li tra Cocciaretto e i quarti (live alle 11.30): Cercherò di giocare aggressivaLei è una buona giocatrice, l’ho già affrontata ad Hobart: riguarderò la partita. Cercherò di fare del mio meglio e di giocare aggressiva. Ha ... sport.tiscali.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook

Inizia il match di ottavi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li a Doha! x.com