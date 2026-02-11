La partita tra Cocciaretto e Li a Doha si infiamma nel terzo set. Li ottiene subito un break e si porta avanti 1-0, sfruttando un ace interno e un errore di Cocciaretto. La tennista italiana aveva vinto il primo set al tie-break, poi ha perso il secondo 5-7. Ora il match si gioca tutto in questa fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace interno di Li. 1-0 Largo il rovescio in back incrociato giocato in recupero della nativa di Ancona. 30-40 Lungo il rovescio lungolinea della marchigiana. Palla break. 30-30 Lungo il diritto lungolinea della numero 41 WTA. 15-30 Largo il rovescio incrociato della classe 2000. 0-30 Diritto lungolinea e vincente dell’americana. 0-15 Diritto incrociato e vincente di Li. Si riprende a giocare. Servirà Cocciaretto in questo inizio di terzo set. La marchigiana chiama il fisioterapista per un problema al piede sinistro. Il trattamento verrà effettuato fuori dal campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 0-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana parte con il break a inizio terzo set

