LIVE Cocciaretto-Li 7-6 5-7 0-0 WTA Doha 2026 in DIRETTA | si va al terzo e decisivo set

Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, Cocciaretto e Li si preparano per il terzo e decisivo. La marchigiana, però, si ferma sul campo chiamando il fisioterapista per un dolore al piede sinistro. La partita resta incerta, con il punteggio di 7-6, 5-7 e ancora nessun vincitore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La marchigiana chiama il fisioterapista in campo per un problema al piede sinistro. Servirà Cocciaretto in questo inizio di terzo set. 7-5 Diritto incrociato e vincente dell’americana che si aggiudica il secondo parziale. A-40 Palla corta di diritto lungolinea e vincente di Li. Altro set point. 40-40 In rete il diritto lungolinea della numero 41 WTA. 40-30 Ace interno della statunitense. Set point. 30-30 Lungo il diritto della classe 2000. 30-15 Ace interno dell’americana. 15-15 Diritto incrociato e vincente di Li. 0-15 Diritto incrociato e vincente della marchigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, l’azzurra Cocciaretto ha salvato cinque set point e ora si prepara a giocarsi il secondo parziale contro Li a Doha.

La partita tra Cocciaretto e Li a Doha si sta infiammando.

