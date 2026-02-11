LIVE Cocciaretto-Li 7-6 5-5 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra serve per il match ma si fa brekkare Secondo set di nuovo in parità

Lucia Cocciaretto lotta in modo serrato contro Li a Doha. Dopo aver pareggiato il secondo set, l’azzurra serve per chiudere il match, ma si fa brekkare e la partita resta aperta. Ora il punteggio è 7-6, 5-5, con entrambe le giocatrici pronte a spingere fino all’ultimo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Diritto incrociato e vincente della portacolori del bel paese. 30-15 Largo il diritto incrociato di Cocciaretto. 30-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, della nativa di Ancona. 15-0 Servizio interno vincente dell’azzurra. 5-5 Rovescio incrociato e vincente della statunitense. 40-15 Largo il diritto incrociato della classe 2000. 40-0 Lungo li diritto lungolinea della marchigiana. 30-0 Altro diritto incrociato e vincente dell’americana. 15-0 Diritto incrociato e vincente di Li. 5-4 Ancora doppio fallo di Cocciaretto. Seconda. 15-40 Lungo il diritto lungolinea dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

La partita tra Cocciaretto e Li a Doha si sta infiammando.

Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li si fa sempre più combattuta.

Doha su SuperTennis: Cocciaretto fortunata e brava, sfiderà Gauff al 2° turno; Cocciaretto e Berrettini: il programma su Sky; WTA Doha 2026, Cocciaretto conosce la sua avversaria. Swiatek, Rybakina e Svitolina agli ottavi di finale; Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha.

LIVE Cocciaretto-Li, 7-6 (7-5), 3-2, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il controbreak e rimette in parità il secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Stecca con il diritto lungolinea Li. La palla finisce lunga. 40-15 Servizio esterno vincente dell'azzurra. oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook

Inizia il match di ottavi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Ann Li a Doha! x.com