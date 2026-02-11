LIVE Cocciaretto-Li 7-6 5-4 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra serve per il match ma si fa brekkare Secondo set di nuovo in parità

La partita tra Cocciaretto e Li a Doha si sta infiammando. L’azzurra ha avuto un’occasione importante per chiudere il match, ma si è fatta brekkare sul 5-4 nel secondo set. Ora il punteggio è di 7-6, 5-4, e Cocciaretto serve per il match. La tensione è alta, e tutto può ancora cambiare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Largo il diritto incrociato della classe 2000. 40-0 Lungo li diritto lungolinea della marchigiana. 30-0 Altro diritto incrociato e vincente dell'americana. 15-0 Diritto incrociato e vincente di Li. 5-4 Ancora doppio fallo di Cocciaretto. Seconda. 15-40 Lungo il diritto lungolinea dell'azzurra. Ci sono due palle break. 15-30 Doppio fallo della classe 2001. 15-15 Largo il diritto incrociato della nativa di Ancona. 15-0 Diritto lungolinea e vincente della marchigiana. 5-3 Risposta di diritto incrociata e vincente di Cocciaretto. 15-40 Rovescio lungolinea e vincente della classe 2000.

