LIVE Cocciaretto-Li 4-5 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra ottiene il break e salva il primo parziale

La partita tra Cocciaretto e Li a Doha è ancora aperta. L’azzurra ha ottenuto il break e sta cercando di chiudere il primo set, mentre la statunitense prova a risalire recuperando punti importanti. La tensione si fa sentire sul campo, con scambi veloci e un pubblico che segue con attenzione ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 In rete il rovescio lungolinea della statunitense. 15-40 Lungo il diritto incrociato dell’azzurra. 0-40 Lungo il diritto lungolinea di Li. Tre palle break. 0-30 Rovescio incrociato e vincente di Cocciaretto. 0-15 In rete il rovescio in back lungolinea della classe 2000. 5-3 Diritto lungolinea e vincente di Cocciaretto che salva cinque set point. A-40 Volée di diritto lungolinea e vincente della portacolori del bel paese. 40-40 In rete il diritto incrociato dell’americana. Seconda. 40-A Diritto incrociato e vincente della classe 2000. Quinto set point. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 4-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra ottiene il break e salva il primo parziale Approfondimenti su Cocciaretto Li LIVE Cocciaretto-Li, 1-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana ottiene il break in questo primo parziale Li ottiene il primo break nel match contro Cocciaretto a Doha. LIVE Cocciaretto-Li, 2-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana mantiene il break di vantaggio in questo primo parziale A Doha l’americana Li allunga sul 5-2 nel primo set contro Cocciaretto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cocciaretto Li Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto fortunata e brava, sfiderà Gauff al 2° turno; Cocciaretto agli ottavi al Wta Doha: Gauff battuta 6-4, 6-2; Paolini a due facce a Doha, impresa Cocciaretto. Cobolli, un altro ko; Elisabetta Cocciaretto dopo la vittoria su Gauff: Sono riuscita a studiare il suo gioco, la stagione è lunga. LIVE Cocciaretto-Li, 1-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana è in vantaggio di un break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il diritto incrociato dell'azzurra. 30-0 Largo il diritto incrociato della classe 2000. 15-0 In ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 11 DOHA Ore 11:30 Cocciaretto vs Li. A. BUENOS AIRES Ore 19:30 Berrettini vs Kopriva Forza ragazzi Doha:canale 64. Streaming: SuperTenniX Buenos Aires: canali Sky Sport. Streaming: NOW - facebook.com facebook Punto PAZZESCO vinto da Elisabetta #Cocciaretto L’azzurra a Doha ha eliminato Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2. x.com

