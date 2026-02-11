LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | si avvicina la partenza La startlist
Mancano pochi minuti alla partenza della gara di biathlon individuale femminile alle Olimpiadi. La startlist è pronta e tra le favorite ci sono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Entrambe sanno che il poligono può fare la differenza, e devono limitare gli errori per puntare a un buon risultato. La tensione è alta, e gli spettatori attendono di vedere chi riuscirà a mantenere la calma e a fare la differenza sulla neve.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 13.57 Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer possono fare bene in questo format di gara, a patto chiaramente di limitare i danni al poligono. Per andare a medaglia, verosimilmente, sarà concesso al massimo un errore. 13.55 La Francia punta senza mezzi termini all’oro con il poker d’assi composto da Jeanmonnot (favorita n.1), Simon, Braisaz-Bouchet ed anche la tiratrice Bened. 13.51 I pettorali di partenza: 1 CHU Yuanmeng CHN 14:15:30 1 2 DIMITROVA Valentina BUL 14:16:00 1 3 TOLMACHEVA Anastasia ROU 14:16:30 1 4 SLETTEMARK Ukaleq Astri DEN 14:17:00 1 5 ANDERSON Lucinda USA 14:17:30 1 6 MEIER Lea SUI 14:18:00 1 7 SIDOROWICZ Natalia POL 14:18:30 1 8 VINKLARKOVA Tereza CZE 14:19:00 1 9 MOSER Nadia CAN 14:19:30 1 10 LAMPIC Anamarija SLO 14:20:00 1 11 STEINER Tamara AUT 14:20:30 1 12 HAMALAINEN Inka FIN 14:21:00 1 13 KOZICA Anika CRO 14:21:30 1 14 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 14:22:00 1 15 BULINA Sanita LAT 14:22:30 1 16 CLOETENS Maya BEL 14:23:00 B 17 TOMINGAS Tuuli EST 14:23:30 1 18 VOBORNIKOVA Tereza CZE 14:24:00 B 19 REMENOVA Maria SVK 14:24:30 1 20 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 14:25:00 B 21 STREMOUS Alina MDA 14:25:30 2 22 HETTICH-WALZ Janina GER 14:26:00 B 23 HRISTOVA Lora BUL 14:26:30 2 24 VOIGT Vanessa GER 14:27:00 B 25 HAECKI-GROSS Lena SUI 14:27:30 2 26 IRWIN Deedra USA 14:28:00 B 27 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 14:28:30 2 28 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 14:29:00 B 29 LIE Lotte BEL 14:29:30 2 30 KLEMENCIC Polona SLO 14:30:00 B 31 DZHIMA Yuliia UKR 14:30:30 2 32 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 14:31:00 B 33 TODOROVA Milena BUL 14:31:30 2 34 ERMITS Regina EST 14:32:00 B 35 ZUK Kamila POL 14:32:30 2 36 HAUSER Lisa Theresa AUT 14:33:00 R 37 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 14:33:30 2 38 MINKKINEN Suvi FIN 14:34:00 R 39 ROUSSEAU Shilo CAN 14:34:30 2 40 MAGNUSSON Anna SWE 14:35:00 R 41 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 14:35:30 2 42 WIERER Dorothea ITA 14:36:00 R 43 GROTIAN Selina GER 14:36:30 2 44 BASERGA Amy SUI 14:37:00 R 45 DMYTRENKO Khrystyna UKR 14:37:30 2 46 BENED Camille FRA 14:38:00 R 47 CARRARA Michela ITA 14:38:30 2 48 SIMON Julia FRA 14:39:00 R 49 FREED Margie USA 14:39:30 2 50 VITTOZZI Lisa ITA 14:40:00 R 51 CHARVATOVA Lucie CZE 14:40:30 2 52 OEBERG Hanna SWE 14:41:00 R 53 LEHTONEN Venla FIN 14:41:30 2 54 JEANMONNOT Lou FRA 14:42:00 R 55 KUZMINA Anastasiya SVK 14:42:30 2 56 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 14:43:00 R 57 VOLFA Estere LAT 14:43:30 2 58 KIRKEEIDE Maren NOR 14:44:00 R 59 MENG Fanqi CHN 14:44:30 2 60 OEBERG Elvira SWE 14:45:00 R 61 REPINC Lena SLO 14:45:30 2 62 PREUSS Franziska GER 14:46:00 R 63 GANDLER Anna AUT 14:46:30 2 64 GESTBLOM Linn SWE 14:47:00 2 65 BENDIKA Baiba LAT 14:47:30 2 66 KUELM Susan EST 14:48:00 2 67 JAKIELA Joanna POL 14:48:30 2 68 GASPARIN Aita SUI 14:49:00 3 69 PARADIS Pascale CAN 14:49:30 3 70 REID Joanne USA 14:50:00 3 71 SABULE Annija Keita LAT 14:50:30 3 72 MAKA Anna POL 14:51:00 3 73 ZDRAVKOVA Maria BUL 14:51:30 3 74 JISLOVA Jessica CZE 14:52:00 3 75 AUCHENTALLER Hannah ITA 14:52:30 3 76 ANDEXER Anna AUT 14:53:00 3 77 TALIHAERM Johanna EST 14:53:30 3 78 CHALYK Daryna UKR 14:54:00 3 79 KAPUSTOVA Ema SVK 14:54:30 3 80 LEINAMO Sonja FIN 14:55:00 3 81 MORTON Darcie AUS 14:55:30 G 82 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 14:56:00 G 83 URUMOVA Sara LTU 14:56:30 G 84 CASERMAN Manca SLO 14:57:00 G 85 KOCERGINA Natalja LTU 14:57:30 G 86 BOUVARD Eve BEL 14:58:00 G 87 TRAUBAITE Judita LTU 14:58:30 G 88 PENDRY Shawna GBR 14:59:00 G 89 PEIFFER Benita CAN 14:59:30 G 90 GENEVA Milana KAZ 15:00:00 G 91 RAKISHEVA Aisha KAZ 15:00:30 G 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
