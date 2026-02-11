LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | sbagliano sia Wierer sia Vittozzi gara in salita

Le atlete italiane Wierer e Vittozzi commettono errori sul campo durante la gara individuale femminile alle Olimpiadi. Entrambe sbagliano sui tiri e questo le mette in difficoltà in una gara già difficile. La tedesca Preuss si prende la testa della classifica dopo aver azzeccato tutti i colpi e si conferma favorita. La gara continua tra alti e bassi, con le italiane che devono ora recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.02 1010 per la tedesca Preuss. Si porta al comando dopo il secondo poligono con 10?3 su Bened. 15.01 1415 per Wierer dopo tre poligoni. Sesta a 58? da Hauser. 15.01 ATTENZIONE A HRISTOVA! 2020, può essere la sorpresa! 15.00 Hauser è invece in testa al terzo poligono con 27?8 su Hristova. 14.59 Dopo due poligoni guida Hauser con 4?5 su Hauser e 6?2 su Grotian. Jeanmonnot paga 25?. Wierer 18ma a 59?. Vittozzi 28ma a 1’35”. 14.58 Jeanmonnot sbaglia in piedi, ma resta in corsa per l’oro perché nessuna sta andando come lei sugli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: sbagliano sia Wierer sia Vittozzi, gara in salita Approfondimenti su Biathlon Olimpiadi LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi in gara, i pettorali di partenza LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podio Questa mattina si accendono le gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Highlights | La rimonta perfetta di Lisa Vittozzi ad Hochfilzen | FISI TV Ultime notizie su Biathlon Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: sarà Italia-Francia? I pettorali di partenza; RECAP! Italia d'argento nella staffetta mista, ottima partenza azzurra; Giorno 6 | Biathlon Individuale 15 km femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Olimpiadi: si parte alle 10 con la combinata nordica, alle 14.15 c'è il biathlon. LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: sbagliano sia Wierer sia Vittozzi, gara in salitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.25 Range time altissimo per Anderson, che commette anche due errori. 5/5 invece per ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, streaming, pettorali di partenzaProsegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 ... oasport.it Tg2. . Delusione azzurra nel #SuperG maschile, #Paris perde uno sci e #Franzoni solo sesto. Occhi puntati sulla finale individuale femminile di #biathlon, le azzurre in gara a caccia di medaglie. Al #Tg2Rai ore 13,00 #11febbraio - facebook.com facebook #MilanoCortinaOlympics2026 DAY 5 Dalle 10.00 Combinata nordica U: Pittino, Kostner, Costa 11.30 SuperG U: Innerhofer, Franzoni, Paris, Casse 14.15 Biathlon individuale 15km D: Wierer, Carrara, Vittozzi, Auchentaller 17.00 Slittino doppio D: Voetter e Ob x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.