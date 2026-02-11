LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia una gara imprevedibile

Alle Olimpiadi di Pechino è iniziata la gara di biathlon individuale femminile. Le atlete sono partite con ritmi elevati e molta tensione. Anderson ha lasciato il segno già nel primo range time, ma ha commesso due errori che potrebbero pesare sulla sua performance. La competizione si preannuncia molto incerta e ogni secondo conta. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14.25 Range time altissimo per Anderson, che commette anche due errori. 55 invece per la bulgara Dimitrova. 14.23 Partenza insolitamente lenta per Lampic: paga ben 9?6 al primo intermedio. Un errore al poligono per la chinese Chu. 14.22 Dopo 1000 metri al comando l'americana Anderson con 11?4 sulla cinese Chu. 14.19 In pista la ceca Vinklarkova. 14.17 La prima atleta davvero interessante sarà la slovena Lampic con il n.10. Poi la tedesca Voigt con il 24. 14.16 Partite anche Dimitrova e Tolmacheva. 14.15 Iniziata la gara con la cinese Chu.

