LIVE Berrettini-Kopriva 4-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel 1° set
Questa sera a Buenos Aires il match tra Matteo Berrettini e Kopriva è molto combattuto. Siamo 4-5 nel primo set, con Berrettini che fatica a trovare il ritmo. Dopo aver colpito solo di dritto, il tennista italiano ha messo in rete un insidioso colpo e ora si trova sotto nel punteggio. La partita è aperta e la tensione cresce ad ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Colpisce solamente di dritto nello scambio Matteo, ma mette in rete l’inside in. Seconda e terza palla break in arrivo. 15-30 Meraviglia di tocco Kopriva, smorzata bellissima e pregevole. 15-15 Servizio e dritto comodo. 0-15 Sbaglia di rovescio Berrettini. 4-5 Prima vincente Kopriva. 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio dritto e due smash. Non bastano ma meglio così per il ceco che così fa correre ancora di più il romano. 15-15 Prende la riga e la zolla con il dritto in chop difensivo Berrettini, è punto! 15-0 Non viene bene la smorzata a Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Berrettini Kopriva
LIVE Berrettini-Kopriva 1-1, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: siamo ‘on serve’ nel 1° set
Questa mattina a Buenos Aires, Matteo Berrettini e Kopriva si affrontano nel primo turno dell’ATP.
LIVE Berrettini-Kopriva 1-2, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: siamo ‘on serve’ nel 1° set
Matteo Berrettini sta affrontando oggi Filip Kopriva nella partita valida per l’ATP di Buenos Aires.
Ultime notizie su Berrettini Kopriva
Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Coria 7-5, 7-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: esordio durissimo; Dove vedere Berrettini-Kopriva all'Atp 250 di Buenos Aires in tv e streaming; Berrettini avanti all’Argentina Open: eliminato Coria, ora l'ostacolo Kopriva agli ottavi; Dove vedere in tv Berrettini-Kopriva oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streaming.
LIVE Berrettini-Kopriva 2-3, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: siamo ‘on serve’ nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Miracolo con lo slice di Berrettini, mette la palla bassissima per il ceco che sbaglia. 2-3 No, non è ... oasport.it
Buenos Aires, Berrettini sfida Kopriva per i quartiMatteo Berrettini torna in campo per guadagnarsi un posto ai quarti di finale delllo 'IEB+ Argentina Open', ATP 250 sulla terra battuta ... sport.tiscali.it
Il torneo di Buenos Aires di Berrettini continua con la sfida contro il ceco Kopriva. Nessuna partita tra i due fino ad oggi. FORZA MATTEO x.com
Atp Buenos Aires 2026, Berrettini-Kopriva agli ottavi di finale: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.