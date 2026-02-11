LIVE Berrettini-Kopriva 4-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel 1° set

Questa sera a Buenos Aires il match tra Matteo Berrettini e Kopriva è molto combattuto. Siamo 4-5 nel primo set, con Berrettini che fatica a trovare il ritmo. Dopo aver colpito solo di dritto, il tennista italiano ha messo in rete un insidioso colpo e ora si trova sotto nel punteggio. La partita è aperta e la tensione cresce ad ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Colpisce solamente di dritto nello scambio Matteo, ma mette in rete l’inside in. Seconda e terza palla break in arrivo. 15-30 Meraviglia di tocco Kopriva, smorzata bellissima e pregevole. 15-15 Servizio e dritto comodo. 0-15 Sbaglia di rovescio Berrettini. 4-5 Prima vincente Kopriva. 40-15 Prima vincente. 30-15 Servizio dritto e due smash. Non bastano ma meglio così per il ceco che così fa correre ancora di più il romano. 15-15 Prende la riga e la zolla con il dritto in chop difensivo Berrettini, è punto! 15-0 Non viene bene la smorzata a Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Buenos Aires, Matteo Berrettini e Kopriva si affrontano nel primo turno dell’ATP.

Matteo Berrettini sta affrontando oggi Filip Kopriva nella partita valida per l’ATP di Buenos Aires.

