LIVE Berrettini-Kopriva 1-2 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel 1° set

Matteo Berrettini sta affrontando oggi Filip Kopriva nella partita valida per l’ATP di Buenos Aires. La sfida si sta svolgendo sul campo, e al momento il punteggio è di 1-2 a favore di Kopriva. Berrettini ha appena messo in campo un buon colpo con lo slice, ma la partita resta molto combattuta. I primi scambi sono stati intensi e sembrano ripercorrere lo stile di ieri, con il pubblico che segue con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altro gratuito con lo slice di Berrettini. 30-15 E allora, sembra molto simile a ieri come partita. Berrettini si costruisce bene i punti e poi, quando è sotto li vince, quando è sopra e ha la chance di incidere sbaglia clamorosamente. Qui dritto comodo per lui, fuori. 15-15 Gran difesa di Kopriva col dritto, butta via la smorzata Berrettini. 0-15 Perde il primo punto per la terza volta su tre nel match Kopriva al servizio, mai comunque ha concesso palle break al romano. 2-2 Largo il rovescio in cross di Kopriva. 40-15 Servizio e palla corta. 30-15 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Buenos Aires, Matteo Berrettini e Kopriva si affrontano nel primo turno dell’ATP.

