LIVE Berrettini-Coria 7-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’azzurro finalmente brekka e chiude il 1° set

Durante la partita tra Matteo Berrettini e Facundo Coria all'ATP di Buenos Aires, il romano ha conquistato il primo set con un punteggio di 7-5. Dopo quasi ottanta minuti di gioco, Berrettini ha rotto il servizio dell’avversario e ha chiuso il set con un colpo deciso. Il match continua con entrambi pronti a dare battaglia per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Coria 7-5! COMANDA CON IL DRITTO! CHIUDEEEE CON LO SMASH! Quasi ottanta minuti di gioco, ha il romano ha vinto il primo set! 15-40 Si parte affossando il primo rovescio. Non sfruttasse neanche questa chance, allora sì che si farebbe interessante per Coria la faccenda. 0-40 Doppio fallo. Arriva la settima palla break. Speriamo non serva l’ottava. 0-30 Largo il dritto, a seguito di falso rimbalzo, di Coria. 0-15 Spinge con il dritto Berrettini e chiude con la smorzata da vicino. 6-5 In un amen Berrettini! 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Coria 7-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro finalmente brekka e chiude il 1° set Approfondimenti su Berrettini Coria LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a breve Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires. LIVE Berrettini-Coria 1-1, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: inizio eterno di primo set Inizia con un lungo primo game il match tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Berrettini Coria Argomenti discussi: Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streaming; Berrettini-Coria in tv: data, orario, canale, diretta Atp Buenos Aires 2026; Auger-Aliassime trionfa a Montpellier, Berrettini e Darderi giocano a Buenos Aires; Matteo Berrettini riparte dalla terra rossa: allenamenti ripresi e rientro fissato in Sudamerica?. LIVE Berrettini-Coria 5-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro non brekka dopo un’ora di primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Attacca con il dritto anomalo Berrettini, tocca appena la stop volley. Che lotta! 40-A Questa volta è ... oasport.it Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streamingBerrettini torna in campo a Buenos Aires dopo il forfait agli Australian Open per problemi agli addominali. Nel primo turno dell'Atp 250 sulla terra rossa argentina affronterà Federico Coria. C'è anch ... corriere.it RT @quindicizero: Stasera, non prima delle 22:30 italiane, si gioca: Fede Coria vs. Matteo Berrettini x.com ATP Buenos Aires 2026, Berrettini-Coria: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.