LIVE Berrettini-Coria 7-5 4-1 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | la partita potrebbe riaccendersi

Matteo Berrettini si porta avanti nel match contro Coria a Buenos Aires, con un primo set già concluso e un vantaggio di 4-1 nel secondo. Il tennista italiano ha messo a segno un punto spettacolare, resistendo a un possibile ritorno dell’avversario. La partita resta aperta, e i tifosi restano in attesa di vedere se Coria riuscirà a riaccendere le sue chance di rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Risolve di volo un gran punto Berrettini e resiste (per ora) al come-back di Coria. 40-30 Bravo agile e veloce a cambiare con il dritto sull'inside out Berrettini e a chiudere. 30-30 Clamoroso gratuito di dritto di Berrettini, aiuto!!!! 30-15 Due righe in difesa Coria, chiude il romano al terzo tentativo!!! 15-15 Meno male sbaglia Coria di dritto dopo aver difeso alla grande. 0-15 Gran risposta di dritto di Coria. Si riaccende tutto. 3-1 A zero Coria. Torna a tenere la battuta. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Clamoroso errore di dritto Berrettini. 15-0 Mette a segno il dritto vincente l'argentino.

