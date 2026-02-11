LIVE Berrettini-Coria 7-5 4-1 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | la partita potrebbe riaccendersi

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini si porta avanti nel match contro Coria a Buenos Aires, con un primo set già concluso e un vantaggio di 4-1 nel secondo. Il tennista italiano ha messo a segno un punto spettacolare, resistendo a un possibile ritorno dell’avversario. La partita resta aperta, e i tifosi restano in attesa di vedere se Coria riuscirà a riaccendere le sue chance di rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Risolve di volo un gran punto Berrettini e resiste (per ora) al come-back di Coria. 40-30 Bravo agile e veloce a cambiare con il dritto sull’inside out Berrettini e a chiudere. 30-30 Clamoroso gratuito di dritto di Berrettini, aiuto!!!! 30-15 Due righe in difesa Coria, chiude il romano al terzo tentativo!!! 15-15 Meno male sbaglia Coria di dritto dopo aver difeso alla grande. 0-15 Gran risposta di dritto di Coria. Si riaccende tutto. 3-1 A zero Coria. Torna a tenere la battuta. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Clamoroso errore di dritto Berrettini. 15-0 Mette a segno il dritto vincente l’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini coria 7 5 4 1 atp buenos aires 2026 in diretta la partita potrebbe riaccendersi

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Coria 7-5, 4-1, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: la partita potrebbe riaccendersi

Approfondimenti su Berrettini Coria

LIVE Berrettini-Coria 7-5, 3-1, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: la partita potrebbe riaccendersi

Questa mattina a Buenos Aires, la partita tra Matteo Berrettini e Alejandro Coria sta vivendo un momento decisivo.

LIVE Berrettini-Coria 1-0, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: iniziata la partita

La partita tra Berrettini e Coria è cominciata a Buenos Aires.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Berrettini Coria

Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo le Olimpiadi, l’orario; Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streaming; Paolini, Berrettini e non solo: le partite su Sky; Berrettini-Coria in tv: data, orario, canale, diretta Atp Buenos Aires 2026.

LIVE Berrettini-Coria 7-5, 3-0, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha preso il largo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Clamoroso errore di dritto Berrettini. 15-0 Mette a segno il dritto vincente l'argentino. 3-0 A quindici ... oasport.it

Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streamingBerrettini torna in campo a Buenos Aires dopo il forfait agli Australian Open per problemi agli addominali. Nel primo turno dell'Atp 250 sulla terra rossa argentina affronterà Federico Coria. C'è anch ... corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.