LIVE Berrettini-Coria 7-5 3-1 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | la partita potrebbe riaccendersi

Questa mattina a Buenos Aires, la partita tra Matteo Berrettini e Alejandro Coria sta vivendo un momento decisivo. Berrettini conduce con il primo set vinto 7-5 e un vantaggio di 3-1 nel secondo. La sfida resta aperta, e i tifosi sperano in un ritorno di Coria. Nel frattempo, il gioco si fa più intenso, con scambi veloci e colpi precisi. La partita può ancora cambiare, e tutti restano col fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Bravo agile e veloce a cambiare con il dritto sull’inside out Berrettini e a chiudere. 30-30 Clamoroso gratuito di dritto di Berrettini, aiuto!!!! 30-15 Due righe in difesa Coria, chiude il romano al terzo tentativo!!! 15-15 Meno male sbaglia Coria di dritto dopo aver difeso alla grande. 0-15 Gran risposta di dritto di Coria. Si riaccende tutto. 3-1 A zero Coria. Torna a tenere la battuta. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Clamoroso errore di dritto Berrettini. 15-0 Mette a segno il dritto vincente l’argentino. 3-0 A quindici Berrettini scappa via nel 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Coria 7-5, 3-1, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: la partita potrebbe riaccendersi Approfondimenti su Berrettini Coria LIVE Berrettini-Coria 1-0, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: iniziata la partita La partita tra Berrettini e Coria è cominciata a Buenos Aires. LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a breve Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Berrettini Coria Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo le Olimpiadi, l’orario; Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streaming; Paolini, Berrettini e non solo: le partite su Sky; Berrettini-Coria in tv: data, orario, canale, diretta Atp Buenos Aires 2026. LIVE Berrettini-Coria 5-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro non brekka dopo un’ora di primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prosegue a non rispondere quando conta il romano. Mannaggia. 15-30 Se ne va il dritto carico di Coria. Dai ... oasport.it Dove vedere Berrettini-Coria all'Atp Buenos Aires in tv e streamingBerrettini torna in campo a Buenos Aires dopo il forfait agli Australian Open per problemi agli addominali. Nel primo turno dell'Atp 250 sulla terra rossa argentina affronterà Federico Coria. C'è anch ... corriere.it RT @quindicizero: Stasera, non prima delle 22:30 italiane, si gioca: Fede Coria vs. Matteo Berrettini x.com ATP Buenos Aires 2026, Berrettini-Coria: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.