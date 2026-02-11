LIVE Berrettini-Coria 7-5 1-0 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’azzurro finalmente brekka e chiude il 1° set

Matteo Berrettini ha iniziato il secondo set con determinazione e, dopo aver tenuto il servizio, ha subito breakkato l’avversario. Ora è in vantaggio 1-0 nel secondo parziale, con il pubblico che spera in una ripresa del tennista italiano. La partita, valida per l’ATP di Buenos Aires, prosegue tra scambi intensi e punti combattuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Parte bene Berrettini nel 2° set. 40-0 Si allarga ed esce il rovescio carico di Coria. 30-0 In rete il rovescio di Coria. Lui che è 330 del mondo e rientra oggi come Berrettini. 15-0 In rete il dritto difensivo di Coria. Berrettini-Coria 7-5! COMANDA CON IL DRITTO! CHIUDEEEE CON LO SMASH! Quasi ottanta minuti di gioco, ha il romano ha vinto il primo set! 15-40 Si parte affossando il primo rovescio. Non sfruttasse neanche questa chance, allora sì che si farebbe interessante per Coria la faccenda. 0-40 Doppio fallo. Arriva la settima palla break. Speriamo non serva l’ottava. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante la partita tra Matteo Berrettini e Facundo Coria all'ATP di Buenos Aires, il romano ha conquistato il primo set con un punteggio di 7-5.

Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires.

Berrettini torna in campo a Buenos Aires dopo il forfait agli Australian Open per problemi agli addominali. Nel primo turno dell'Atp 250 sulla terra rossa argentina affronterà Federico Coria.

