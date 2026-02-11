LIVE Berrettini-Coria 3-2 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | inizio eterno di primo set

Il match tra Berrettini e Coria a Buenos Aires tiene tutti col fiato sospeso. Dopo un inizio molto lungo nel primo set, Matteo guida 3-2, ma Coria non molla e si prende un punto importante. La tensione resta alta, e i tifosi seguono con attenzione ogni scambio. La partita è ancora aperta e promette altri momenti di suspense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 A quindici Matteo. 40-15 Rosicchia un punto Coria. 40-0 Prima vincente. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio coppia di dritti per il romano. 2-2 Gratuito di dritto di Berrettini. A-40 Non tira al di là della rete il rovescio difensivo Berrettini. 40-40 Tira su ma sbaglia il rovescio carico Coria. 40-30 Perfetta smorzata dell'argentino. 30-30 Servizio e dritto, fa e disfa Coria. 15-30 Altro gratuito di dritto di Coria nel gioco. 15-15 Con il dritto però di rifà l'argentino. 0-15 Perde il dritto Coria. Gratuito. 2-1 Prima esterna e benedizione! 40-30 Servizio dritto e smash per il romano.

