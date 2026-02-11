Alle 11.30 scatta il superG maschile sulla Stelvio, con quattro italiani pronti a mettere in campo tutta la loro velocità. Nuvole basse e un cielo incerto complicano la gara, che si presenta aperta a ogni risultato. Franzoni e Paris cercano l’impresa, mentre gli altri atleti affrontano il tracciato con determinazione. La giornata si preannuncia difficile, ma gli appassionati sono incollati davanti agli schermi per seguire ogni singolo secondo.

La partenza del superG sarà come sempre dalla zona di Fontanalonga: dopo il via, i concorrenti seguiranno l’andamento naturale con due curvoni sinistra-destra che immettono sul pendio della Carcentina che ha un ingresso classico come quello della discesa: diagonale da sinistra verso destra per chi scende, poi curvone verso sinistra e un'altra curva più accentuata rispetto alla discesa che immette sul pianetto del Ciuk, prima del salto di San Pietro. Dopo il piano, le solite curve della Konta sulla falsariga della discesa. Ieri è stato interdetto l’accesso alla pista; gli addetti hanno bagnato il fondo che è stato poi barrato soprattutto nella parte bassa, la zona che aveva sofferto di più l’innalzamento delle temperature il giorno della combinata a squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 11.30 il superG maschile: Franzoni e Paris per l'impresa. Nuvole basse, c'è l'incognita meteo

Approfondimenti su Stelvio Giochi

La seconda prova della discesa maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 prende il via questa mattina alle 11.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Stelvio Giochi

Argomenti discussi: Goggia bronzo in discesa nel dramma di Vonn, trionfa Johnson: rivivi il LIVE!; Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa maschile e seconda prova femminile, startlist, streaming; Doha su SuperTennis, 2°T: martedì live alle 11.30 Paolini- Sakkari. Alle 13 Cocciaretto-Gauff.

LIVE Olimpiadi, in diretta alle 11:30 il Super G maschile con Franzoni e Paris, poi il Biathlon: le gare oggi a Milano CortinaGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv il superG maschile con Franzoni e Paris - facebook.com facebook

Franzoni ci riprova: oggi insegue un’altra medaglia nel superG x.com