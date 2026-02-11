Litighi davanti al tuo cane? Il quattrozampe sa già da quale parte stare

In un appartamento di città, una coppia litiga animatamente davanti al proprio cane. Improvvisamente, il cane si ferma e si mette tra i due, come volesse difendere uno dei due. È un gesto che molti proprietari hanno visto: il quattrozampe capisce subito quando c’è tensione e sceglie da quale parte stare.

Chiunque condivida la vita con un quattrozampe lo ha percepito almeno una volta: basta un tono di voce più alto o una discussione accesa perché il cane cambi atteggiamento. Ora, però, non è più solo una sensazione dei proprietari. Uno studio dell' Università di Buenos Aires, pubblicato sulla rivista scientifica Ethology, ha confermato che i cani possiedono una sofisticata capacità di lettura sociale: sanno distinguere tra chi attacca e chi subisce, schierandosi attivamente con quest'ultimo. La ricerca ha coinvolto 23 cani di varie razze (dal Border Collie al Siberian Husky) osservandoli durante litigi simulati tra i loro umani.

