L’Italia è d’oro! Sensazionale vittoria della coppia in una giornata leggendaria

L’Italia conquista due medaglie d’oro in poche ore alle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Gli atleti azzurri hanno scritto una delle pagine più importanti degli sport invernali, portando a casa due vittorie storiche che fanno esplodere di gioia il pubblico italiano. È stata una giornata leggendaria per lo sport nazionale.

Doppia impresa storica dell’Italia alle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Nel giro di pochi minuti gli atleti azzurri hanno scritto una delle pagine più importanti degli sport invernali per i nostri colori. Sono arrivati due ori, entrambi al termine di gare spettacolari e ricche di colpi di scena, emozioni, urla di gioia. La festa è esplosa sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Center, dove lo slittino tricolore ha firmato una giornata da leggenda. Prima il trionfo nel doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, poi l’assalto vincente nel doppio maschile con Emanuel Rieder e Simon Kaizenwaldner: due gare diverse, stesso finale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

