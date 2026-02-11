Dopo la semifinale deluse, Stefania Constantini e Amos Mosaner si rifanno sul podio olimpico. Nella finale per il bronzo, vincono 5-3 contro la Gran Bretagna e portano a casa il secondo podio per l’Italia nel curling alle Olimpiadi.

Dopo le amarezze della semifinale, Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano sul podio olimpico. Nella finale per il terzo posto sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna e raddoppiano il bottino dell’Italcurling nella storia delle competizioni a cinque cerchi. Il bronzo non è l’oro di Pechino, ma resta un bel bottino per un doppio misto partito col peso delle aspettative e ritrovatosi in difficoltà più volte in questi giorni. Polemiche e dediche: il legame tra Constantini e Romei Per il piccolo movimento del curling italiano, circa 300 praticanti di cui un quarto a Cortina, sede del torneo olimpico, sono state settimane vissute sull'ottovolante, accese dalle polemiche per la decisione del dt Marco Mariani di convocare nella squadra femminile la figlia Rebecca invece che Angela Romei. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Italcurling si riscatta, bronzo per Constantini e Mosaner

