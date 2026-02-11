Lisa Vittozzi, biathleta torinese, si prepara alle prossime gare con la stessa determinazione di sempre. La atleta, nata nel 1995 a San Sicario, ha già collezionato numerosi successi e punta a consolidare la sua posizione in questa stagione. Con precisione, cuore e talento, continua a dimostrare di essere una delle protagoniste più affidabili del biathlon mondiale.

Torino, 11 febbraio 2026 – Classe 1995 e originaria di San Sicario (Torino), Lisa Vittozzi è una delle biathlete più vincenti e consistenti del panorama internazionale. Con un palmarès ricco di medaglie in Coppa del Mondo e prove ai massimi livelli, Vittozzi è diventata un simbolo della disciplina per l’Italia, affiancando e spesso alternandosi con Dorothea Wierer come punta di diamante della squadra azzurra. Il suo rapporto con Wierer è fatto di sana competizione, reciproco rispetto e risultati che hanno riscritto la storia del biathlon italiano. Wierer-Vittozzi, il lungo duello per diventare la regina del biathlon Una carriera costruita sulla precisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lisa Vittozzi: precisione, cuore e talento nel biathlon azzurro

Vittozzi, podio nella staffetta del biathlon. I grandi dello sci friulano: «Lisa, nostro orgoglio. Adesso portaci l'oro»I campioni olimpici sappadini si inchinano a Lisa Vittozzi, medaglia d'argento nella staffetta mista del biathlon alle Olimpiadi. «Silvio Fauner e io le avevamo detto che ... ilgazzettino.it

Lisa Vittozzi aveva una pietra sul cuore, ora si sente libera: Mi scavavo la fossa da solaAlle Olimpiadi di Pechino Lisa Vittozzi toccò il fondo per la grande delusione provata, adesso che è sul tetto del mondo del biathlon può toccare il cielo con un dito. Decimo podio assoluto, primo oro ... fanpage.it

Dopo l'oro nella staffetta mista di Short Track e il bronzo nel doppio misto nel Curling, ci si rituffa tra la neve e il ghiaccio di Milano-Cortina. Qui tutte le gare di oggi. Tornano Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel Biathlon, torna Giovanni Franzoni in Super G. Com - facebook.com facebook

Partenza col botto a #MilanoCortina2026! Immensa Lisa Vittozzi trascina Azzurri: è MEDAGLIA D’ARGENTO nella staffetta mista di Biathlon! Gara corsa con cuore e vinta con testa da quartetto italiano. Per Lisa arriva seconda gioia olimpica, per #Italia è x.com