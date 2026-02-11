L’Iran ha festeggiato il 47° anniversario della rivoluzione del 1979. La televisione di Stato ha trasmesso immagini di migliaia di persone che sfilano in diverse città, con molti che tengono in mano le foto dell’Ayatollah Khamenei. Le manifestazioni sono state ampie e coinvolgenti, con slogan contro gli Stati Uniti e il regime. Il governo ha mostrato così il suo sostegno alle celebrazioni ufficiali, mentre la popolazione continua a mantenere viva la memoria dell’evento storico.

L’ Iran ha celebrato il 47° anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979. La televisione di Stato ha mostrato migliaia di persone in tutto il Paese partecipare a manifestazioni filo-governative, con i partecipanti che intonavano slogan anti-America e portavano con sé la foto dell’ Ayatollah Khamenei. Il presidente Masoud Pezeshkian è salito sul palco di Azadi Square a Teheran e ha insistito sul fatto che l’Iran è disposto a negoziare: “Non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari. Abbiamo ripetuto più volte che siamo pronti a qualsiasi verifica. È l’alto muro di sfiducia che l’America e l’Europa hanno costruito con le loro parole che impedisce ai colloqui di portare a risultati concreti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'Iran commemora la rivoluzione del 1979: la tv di Stato mostra migliaia di persone con la foto di Khamenei

Approfondimenti su Iran Revolution

In Iran, le donne continuano a sfidare il regime, come testimonia la recente immagine di Khamenei in fiamme.

In Iran, le autorità di Teheran hanno mostrato una grande manifestazione di sostegno al regime, mentre le proteste contro il governo continuano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Rivoluzione iraniana del 1979: la caduta dello Shah e l’ascesa di Khomeini

Ultime notizie su Iran Revolution

Argomenti discussi: Iran, il 12 Farvardin: la nascita della Repubblica Islamica e il significato della festa nazionale; Iran, Trump minaccia dazi al 25%. Teheran: pronti a accordo rassicurante; L'Iran ricatta le famiglie dei detenuti per le marce pro-regime dell'11 febbraio; Iran-Usa, venerdì i colloqui: il vantaggio di Trump, i dubbi su Khamenei, l'apertura di Teheran.

L'Iran commemora la rivoluzione del 1979: la tv di Stato mostra migliaia di persone con la foto di Khamenei(LaPresse) L'Iran ha celebrato il 47° anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979. La televisione di Stato ha mostrato migliaia di persone ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, il 12 Farvardin: la nascita della Repubblica Islamica e il significato della festa nazionaleOgni anno, il 12 Farvardin del calendario persiano –che cade generalmente il 1° aprile—l’Iran celebra il Giorno della Repubblica Islamica ( Ruz-e Jomhuri-ye Esl?m? ), la principale ricorrenza civile l ... 2duerighe.com

Liliana Segre interviene sul senso del Giorno della Memoria in relazione ai conflitti attuali. La senatrice a vita ha sottolineato che è legittimo parlare di Gaza, Iran e Ucraina, ma senza trasformare la commemorazione in uno strumento di contrapposizione - facebook.com facebook