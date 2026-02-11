L’ira del Comune | Stop cibo ai conigli

Nei parchi pubblici di Correggio il Comune ha deciso di stringere le regole. Da ora in poi sarà vietato dare da mangiare ai conigli e ad altri animali selvatici che vivono nei parchi. L’amministrazione ha preso questa decisione dopo alcune segnalazioni di comportamenti che rischiano di mettere in pericolo gli animali e disturbare l’equilibrio naturale. Chi viola il divieto rischia sanzioni. La polizia urbana ha già avviato controlli più severi per far rispettare la nuova regola.

Giro di vite sul regolamento di polizia urbana del Comune di Correggio, in particolare sul rispetto del divieto di dare da mangiare agli animali selvatici che si trovano liberi nei parchi pubblici del territorio. Il provvedimento arriva in seguito all'ennesimo rinvenimento di resti di cibo, in particolare pane, in prossimità dei laghi del Parco Articolo 21 e nel parco della Memoria, usati soprattutto per alimentare conigli. Oltre al divieto di alimentazione, si ricorda che non è consentita alcuna forma di interazione con gli animali selvatici o liberi presenti nei parchi, compresi i conigli del parco della Memoria.

