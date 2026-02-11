L’intelligence estone e la foto di Putin e Trump sulla copertina del rapporto 2026

L’intelligence estone ha pubblicato il rapporto 2026 e sulla copertina spiccano le foto di Putin e Trump. Il documento, presentato ufficialmente, mette in evidenza alcune attuali tensioni tra Russia e Stati Uniti, senza troppi giri di parole. Si tratta di un rapporto che punta i riflettori su temi di sicurezza e geopolitica, con immagini che non lasciano spazio a interpretazioni.

Il rapporto annuale 2026 dell'Estonia's Foreign Intelligence Service si apre con una copertina molto diretta. La grafica stilizzata riproduce l'immagine di due persone che si tengono per mano, ma non sono due persone qualunque. Quelle mani appartengono a Vladimir Putin e Donald Trump, fotografati durante l' incontro in Alaska del 2025. La foto usata per il rapporto estone, scattata da Andrew Caballero-Reynolds per AFP All'interno del rapporto compare una seconda immagine, realizzata con la stessa grafica, che raffigura Putin durante la conferenza stampa in Alaska, rendendo ancora più evidente la citazione scelta dall'intelligence estone.

