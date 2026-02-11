L’industria musicale vuole spremere i superfan

La musica cerca di sfruttare i fan più fedeli. Le case discografiche lanciano strategie per far spendere di più agli ascoltatori più appassionati, considerandoli una risorsa preziosa. In molti casi, gli artisti e le etichette puntano su concerti esclusivi, merchandise limitato e offerte personalizzate per aumentare i guadagni dai loro supporter più devoti. È un modo per capitalizzare sul legame forte tra artista e fan, ma anche un rischio di allontanare chi si sente usato.

Da un paio d’anni, quando espongono le proprie strategie per la crescita futura agli azionisti o danno interviste alla stampa specialistica, i manager delle aziende discografiche ripetono spesso una cosa: non basta cercare un pubblico sempre più ampio per i propri artisti. Bisogna, invece, trovare nuovi modi di identificare i “superfan”, quella piccola percentuale di appassionati irriducibili che sono disposti a spendere molti più soldi della media per sostenere gli artisti che amano, e di monetizzare la loro passione. In parte è una cosa che si è sempre fatta: le edizioni limitate di dischi e vinili esistono da decenni, così come i musicisti che ringraziano i propri fan dal palco dicendo che «senza di loro non ce l’avrebbero mai fatta». 🔗 Leggi su Ilpost.it

