Lindsey Vonn operata per la terza volta | com’è andato l’intervento e le impressioni della sciatrice

Lindsey Vonn si è sottoposta ieri a un intervento chirurgico al ginocchio, il terzo in soli quattro giorni. L’operazione si è svolta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove la sciatrice sta ricevendo le prime cure e si aspetta una ripresa lenta ma positiva. La Vonn si era infortunata durante gli allenamenti, e le complicazioni hanno richiesto interventi di emergenza. Ora resta da capire quanto tempo ci vorrà prima che possa tornare a sciare.

Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento chirurgico per la terza volta nel giro di quattro giorni presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La fuoriclasse statunitense era caduta domenica mattina dopo una dozzina di secondi nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali, era intervenuto l’elicottero, era stata inizialmente trasferita al nosocomio di Cortina d’Ampezzo e poi ha deciso di recarsi nell’altra struttura veneta insieme allo staff americano. La 41enne aveva subito un paio di operazioni alla gamba sinistra già in giornata (si era presentata al cancelletto di partenza con il crociato rotto a Crans Montana una settimana prima, è rimasta ricoverata e oggi è finita nuovamente sotto i ferri, come ella stessa ha dichiarato attraverso un post pubblicato sui profili social: “ Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lindsey Vonn operata per la terza volta: com’è andato l’intervento e le impressioni della sciatrice Approfondimenti su Lindsey Vonn ospedale Olimpiadi, frattura alla gamba sinistra per Lindsey Vonn dopo la brutta caduta in discesa libera: è già stata operata. Come sta la sciatrice americana – Il video Lindsey Vonn si trova in ospedale a Treviso, dove è stata subito operata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina. Lindsey Vonn si è operata: le sue condizioni. Breezy Johnson: “Spero non sia la fine della sua carriera” Lindsey Vonn è sotto i ferri dopo l’infortunio di ieri sulle Tofane. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lindsey Vonn ospedale Argomenti discussi: Sci, Lindsey Vonn operata dopo infortunio: Doppia frattura, serviranno vari interventi; Caduta shock per Vonn a Cortina: frattura alla gamba sinistra, operata a Treviso; Treviso, doppia operazione per Lindsey Vonn: ridotta una frattura al femore con fissaggio esterno; Lindsey Vonn è stata operata: frattura scomposta alla gamba sinistra. Il recupero sulle piste, il trasporto a Cortina e la decisione definitiva: trasferitela a Treviso. Lindsey Vonn operata per la terza volta: com’è andato l’intervento e le impressioni della sciatriceLindsey Vonn si è sottoposta a un intervento chirurgico per la terza volta nel giro di quattro giorni presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La ... oasport.it Lindsey Vonn operata per la terza volta alla gamba sinistraLa Speed Queen aggiorna i tifosi su Instagram: «L’intervento è stato un successo» - La frattura complessa della tibia richiederà ancora tempo e pazienza ... ticinonews.ch Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsey Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina - facebook.com facebook Infortunio Lindsey Vonn alle Olimpiadi, il messaggio di Schwarzenegger sui social #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.