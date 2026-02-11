L’impero russofobo

Il Daily Telegraph ha messo in dubbio le immagini e i video che mostrano i lavori di ricostruzione di Mariupol realizzati dai russi. Secondo il quotidiano inglese, molte delle foto circolate sarebbero false o manipolate. La notizia ha subito fatto discutere, soprattutto tra chi sostiene che la città sia ancora in fase di devastazione. La Russia, invece, continua a mostrare le immagini dei cantieri in pieno svolgimento, ma ora si apre un fronte di polemiche sulla credibilità delle prove visive.

Il Daily Telegraph inglese sostiene che foto e video della grande ricostruzione di Mariupol ad opera dei russi siano falsi. È possibile? Elvia Musetto via email Gentile lettrice, l'impero britannico è russofobo da secoli, da quando capì che poteva penetrare ovunque in Asia (India, Cina, ecc.) tranne che nelle repubbliche russe, successivamente sovietiche, dell'Asia centrale perché l'Orso era troppo forte per i loro denti. Il sogno della Thatcher, condiviso da Reagan, era di vedere la Russia spezzettata in tanti piccoli Stati da immettere nel frullatore dell'Occidente, com'è poi avvenuto coi Baltici e tanti altri dell'Est Europa, ed essere quindi snaturati e saccheggiati.

