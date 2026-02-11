L’illusione morale di Chomsky | il legame con Epstein annulla la sua filosofia?

La presenza di Noam Chomsky nei file Epstein ha riacceso le polemiche. Dopo la pubblicazione di alcuni documenti, si pensa che il suo legame con Epstein possa mettere in discussione la sua figura e le sue teorie. La questione diventa un nuovo capitolo nella lunga serie di accuse e ipotesi contro il linguista. Al momento, Chomsky non ha ancora commentato, ma il caso continua a essere al centro dell’attenzione.

Il caso degli Epstein Files ha fornito un altro elemento trasformatosi istantaneamente in argomento di dibattito: la presenza di Noam Chomsky. Il linguista e filosofo statunitense ha trascorso la sua intera esistenza a combattere ideologicamente la politica americana. Il suo pensiero ha, da sempre, avuto l’intenzione di infastidire il potere, specie quello nascosto. Eppure, ora che si è mostrato parte complice del problema da lui ripudiato, il suo pensiero si annulla? Quando le azioni annullano la filosofia. Trovare una risposta collettiva al quesito è complesso, specie perché la percezione che le persone possono sviluppare a seguito della notizia è soggettiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Epstein Files: emergono nuove mail in cui Chomsky invita Epstein a mantenere il silenzio.

