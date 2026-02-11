L' illusione ciclica sulle elezioni in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiarito che non ci sono in programma nuove elezioni né referendum sul trattato con la Russia. La notizia arriva dopo settimane di voci e speculazioni che avevano alimentato incertezze nel paese. Zelensky ha ribadito che il suo governo continuerà a lavorare per stabilizzare il paese senza cambiare strategia elettorale. La conferma arriva mentre in Ucraina restano tensioni e sfide da affrontare.

No, Kyiv non vota e se non lo fa non è colpa di Zelensky, ma di Putin. Dopo quattro anni il punto è sempre lo stesso: per far finire la guerra, basta che Mosca smetta di bombardare Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sta pianificando nuove elezioni né un referendum sull'accordo con la Russia. L'Ucraina è consapevole che il tema elettorale sta a cuore agli americani e Zelensky per primo non esclude che presto si dovrà votare, ma servono delle garanzie, che al momento non ci sono. Il Financial Times ha scritto che gli Stati Uniti vogliono che si voti entro il 15 maggio e che il 24 febbraio, giorno in cui Kyiv entrerà nel suo quinto anno di lotta totale contro l'aggressione russa, Zelensky annuncerà il piano per le elezioni.

