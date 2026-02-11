L’ex arbitro Emidio Morganti commenta gli episodi di Napoli-Como. A Mediaset, Morganti spiega che l’arbitro Manganiello ha preso la decisione corretta sul fallo di Ramon, ma sottolinea anche che manca la seconda ammonizione lecita per il giocatore. Le sue parole puntano a chiarire cosa si sarebbe potuto fare diversamente durante la partita.

L’ex arbitro Emidio Morganti, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha analizzato gli episodi arbitrali di Napoli-Como: “ Sul primo fallo di Ramon, bravo Manganiello a capire dove fosse stato commesso il fallo per capire che è calcio di punizione, e poi ha fatto la sua scelta disciplinare. La direzione è un po’ laterale, quindi diamo beneficio a Manganiello. Lo stesso difensore, Ramon, all’inizio del secondo tempo commette un’ingenuità al limite dell’area del Como su Hojlund: probabilmente Manganiello è molto vicino e non capisce la velocità del difensore. Sceglie di non dare il cartellino giallo, ci sarebbe stata una seconda ammonizione lecita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ex arbitro Morganti: “Manca la seconda ammonizione lecita per Ramon”

La direzione di gara di Zufferli in Napoli-Milan ha sollevato numerosi dubbi, con decisioni discutibili e mancate espulsioni che hanno alimentato polemiche.

