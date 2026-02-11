L’europarlamento affossa il diritto d’asilo nell’Unione

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente modifiche alle procedure di asilo, di fatto ridimensionando il diritto di chiedere protezione nell’Unione. La decisione, già passata in Commissione e Consiglio, rischia di rendere più difficile per i richiedenti trovare ospitalità e tutela nei paesi europei. La discussione ha diviso i membri, ma alla fine la maggioranza ha deciso di andare avanti con le nuove regole. Ora si attende il prossimo passo, che potrebbe influenzare profondamente il sistema di asilo in tutta Europa.

Eurovisione Via libera alle deportazioni extra Ue. E anche il progetto Albania potrebbe accelerare. Il concetto di paese terzo sicuro appare incompatibile con la Costituzione. Il Ppe vota di nuovo con le estreme destre. Defezioni nel centrosinistra Eurovisione Via libera alle deportazioni extra Ue. E anche il progetto Albania potrebbe accelerare. Il concetto di paese terzo sicuro appare incompatibile con la Costituzione. Il Ppe vota di nuovo con le estreme destre. Defezioni nel centrosinistra Il parlamento europeo ha affossato in via definitiva il diritto d’asilo nell’Ue. L’approvazione delle modifiche al regolamento procedure, già passate da Commissione e Consiglio, getta le basi per cancellare questo pilastro europeo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’europarlamento affossa il diritto d’asilo nell’Unione Approfondimenti su Europarlamento DirittoAsilo Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione Le recenti proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione europea introducono procedure accelerate di frontiera, trasferimenti forzati verso paesi terzi e un’estensione della detenzione amministrativa per i richiedenti asilo, suscitando dibattiti sulle implicazioni umanitarie e sui diritti fondamentali coinvolti. L’Europarlamento approva la lista dei “Paesi di origine sicura”. Servirà a valutare le richieste di asilo dei migranti L’Europarlamento ha dato il via libera alla lista dei “Paesi di origine sicura”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Europarlamento DirittoAsilo Argomenti discussi: L’europarlamento affossa il diritto d’asilo nell’Unione; Il modello Meloni sfonda l’argine Ue; Si introduce la remigrazione, nessun paese è sicuro per chi è respinto; Rotta balcanica, corpi mutilati lungo la frontiera blindata. Il Qatargate piega ancora l'EuroparlamentoConfermati i pronostici della vigilia: la plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo conferma l’esito del voto della Commissione Juri sulle eurodeputate del Pd, Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini ... huffingtonpost.it L'Europarlamento condanna il genocidio in Sudan, ma non cita mai i mandantiE’ stata una settimana intensa per Lana Nuseeibeh, l’inviata degli Emirati Arabi Uniti in Europa, con un’agenda densa di appuntamenti al Parlamento europeo di Strasburgo. Alla fine, però, tanto lavoro ... ilfoglio.it Un voto che segna uno dei punti più bassi della storia dell’Unione Europea. Mentre nel Mediterraneo centrale si continua a morire, l’Europa sceglie politiche e accordi di morte invece dei diritti umani. Il voto dell’Europarlamento sui Paesi di origine e sui Pae - facebook.com facebook Eurobarometro del Parlamento europeo La maggior parte dei cittadini europei desidera un’Unione Europea più unita. In Italia, il 91% dei cittadini pensa che gli Stati membri dovrebbero essere più uniti per affrontare le attuali sfide globali. europarl. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.