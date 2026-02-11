A Parigi, il titolo di Dassault Systemes ha subito un forte calo in borsa. La salita dell’Intelligenza Artificiale ha portato molti investitori a puntare su nuove tecnologie, lasciando indietro le aziende software più tradizionali. La conseguenza è stata una grande svendita, che ha fatto perdere miliardi di capitalizzazione alla società francese.

Il crollo di Dassault Systemes alla Borsa di Parigi può essere considerato l’ultimo atto di una tendenza in atto da qualche tempo: la rapida diffusione dell’ Intelligenza Artificiale ed i corposi investimenti richiesti per il suo sviluppo penalizza le società software tradizionali, che sono state pesantemente vendute a Wall Street e su altri mercati, bruciando diversi miliardi di capitalizzazione. E così, non sorprende la caduta delle quotazioni di Dassault Systems questa mattina alla Borsa di Parigi, dopo che la software-house francese ha annunciato deludenti risultati per il 2025 ed una revisione al ribasso dei target di crescita per il 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’euforia dell’AI penalizza il settore software. Dassault crolla a Parigi

Approfondimenti su Dassault Systemes

Ultime notizie su Dassault Systemes

