L’esplosione in casa a Burgio padre e figlio ricoverati a Palermo e Catania

Questa mattina a Burgio si è verificata un’esplosione in una casa del centro. Padre e figlio sono stati portati in ospedale: uno a Palermo, l’altro a Catania. Le loro condizioni restano preoccupanti. La polizia sta cercando di capire cosa abbia causato la deflagrazione, che ha provocato danni alla struttura e molta paura tra i residenti.

A distanza di ore dalla deflagrazione avvenuta in un'abitazione del centro di Burgio, restano delicate le condizioni dei due uomini rimasti feriti. Si tratta di un uomo di 80 anni e del figlio di 50, entrambi interessati da ustioni in diverse parti del corpo mentre si trovavano all'interno della. Paura questa mattina in un'abitazione, dove è scoppiata una caldaia provocando il ferimento di due persone. Si tratta padre e figlio, di 50 e 80 anni, entrambi rimasti coinvolti nell'esplosione. Il fatto è successo a Burgio in Via Nazionale.

