L’attaccante dell’Atalanta Nikola Krstovic continua a sorprendere. In appena sei partite ha segnato cinque gol, diventando un punto fermo della squadra. Con sei reti e due assist in questa stagione, il suo rendimento cresce di partita in partita. I tifosi bergamaschi sperano che possa mantenere questa forma e aiutare l’Atalanta a raggiungere i propri obiettivi.

Bergamo, 11 febbraio 2026 – Cinque gol nelle ultime sei giornate, sei gol e due assist nel 2026, otto gol stagionali. L’ Atalanta ha vinto un’altra delle sue scommesse di mercato e ora si gode un Nikola Krstovic ‘on fire’, giocatore chiave in questo lanciatissimo inizio anno dei nerazzurri. Dea che vola con 17 punti nelle ultime sette giornate grazie anche ai gol del 26enne montenegrino, acquistato ad agosto dal Lecce per 25 milioni, per avere un’alternativa al titolare Gianluca Scamacca. Alternativa di lusso, perché il montenegrino nell’ultimo mese è il giocatore che segna di più tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’esplosione di Nikola Krstovic: cinque gol nelle ultime sei giornate, è lui l’arma in più dell’Atalanta

Nikola Krstovic nella partita di ieri ha segnato il suo 7 gol in campionato con l’Atalanta. L’attaccante montenegrino, che era stato criticato per aver disputato la prima parte di campionato in maniera altalenante, ora sembra essere sbocciato anche a Bergamo. In - facebook.com facebook

Aggancia, si gira e segna Uno squalo dell’area di rigore Nikola Krstovic #AtalantaCremonese #SerieAEniLive #DAZNBetClub x.com