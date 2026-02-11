A 60 anni, Leslie Nielsen diventa famoso grazie ai film comici di Zucker, Abrahams e Zucker. Prima di quel successo, la sua carriera era stata tutta incentrata su ruoli seri e di grande impegno. Per anni ha lavorato in ruoli drammatici, senza immaginare che un giorno sarebbe diventato un'icona della commedia. La svolta arriva proprio con quei film che lo trasformano nel volto più riconoscibile del cinema satirico.

Prima che il trio “Zucker, Abrahams e Zucker” lo rendesse il più celebre attore di film demenziali, la sua carriera era stata serissima Jim Abrahams, David Zucker e suo fratello Jerry scritturarono Leslie Nielsen per il ruolo del medico inaffidabile nel film L’aereo più pazzo del mondo proprio perché non aveva mai recitato in ruoli comici. Nielsen accettò subito, e loro furono certi di aver fatto la scelta giusta quando lui si presentò sul set con uno di quei cuscinetti per simulare i peti che portava in giro un po’ dappertutto, anche per alcune delle sue interviste più famose. Parlandone con il New York Times qualche anno dopo, Nielsen disse di aver capito pian piano che per tre decenni era stato scelto per ruoli che non gli si addicevano, e che finalmente stava facendo quello che più gli piaceva. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Leslie Nielsen diventò Leslie Nielsen a sessant’anni

Approfondimenti su Leslie Nielsen

L’11 febbraio 1926 nasceva Leslie Nielsen, l’attore che ha rivoluzionato la comicità demenziale.

Killian Marcus Nielsen è il figlio dell’attrice e modella Brigitte Nielsen.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Leslie Nielsen CAN’T STOP Farting During Interview #leslienielsen #interview #fart #funny

Ultime notizie su Leslie Nielsen

Cento anni fa nasceva Leslie Nielsen, il re della comicità demenziale diventato icona popDa attore drammatico a volto simbolo del nonsense cinematografico: la sua eredità continua a influenzare la cultura pop, tra cult immortali e remake più o meno riusciti ... msn.com

Morto Leslie NielsenCanadese naturalizzato americano, Leslie Nielsen, morto ieri in Florida all'età di 84 anni per le complicazioni di una polmonite, era nato da genitori danesi e gallesi e aveva studiato alla Lorne Gree ... televideo.rai.it

100 anni fa nasceva Leslie Nielsen. Con il suo humour irresistibile ha segnato gli anni ’80 e ’90, diventando un’icona della comicità. - facebook.com facebook

L'11 febbraio del 1926 nasceva l'attore Leslie Nielsen - #accaddeoggi x.com