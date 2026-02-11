L’esercitazione e il ponte radio con la Cesarina

Questa mattina si è tenuta un’esercitazione con il ponte radio chiamato Cesarina. I militari hanno testato le comunicazioni in condizioni diurne, simulando situazioni di emergenza. La zona, tra colline e montagne, è stata teatro di movimenti e verifiche pratiche, senza incidenti. La prova si è svolta senza intoppi, confermando l’efficienza delle attrezzature.

Negri Generale, dietro la collina c'era un'altra collina. Ma subito dietro quella sbucavano le Alpi Carniche e oltre ancora, a Oriente, si allungava forse il Deserto dei Tartari. Era il 1977, anno ancora analogico di guerra fredda. Ci allenavamo a fronteggiare le forze del blocco sovietico. Era una esercitazione tosta, c'erano in campo la Nato e il Settimo Cavalleggeri del Michigan. Si ricorda, generale? Lei faceva un bell'effetto in quella mimetica uguale alla nostra, color verde boreale, che però sembrava accomodata da un sarto di pregio. E sulle spalle lei portava quei gradi sommi in argento siderale.

