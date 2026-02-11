A trent’anni dalla sua uscita, “Don’t Look Back In Anger” resta un brano che non invecchia. Lo ascolti e ti sembra di ascoltare qualcosa di più di una canzone: come se racchiudesse l’eredità di un’epoca, ma anche le emozioni di chi la vive oggi. È un pezzo che si rinnova, si adatta a chi lo sente in modo diverso e non si limita a suscitare nostalgia. È come se, in ogni ascolto, raccontasse qualcosa di nuovo, soprattutto per chi, come questa diciottenne

A trent’anni dalla sua uscita, “Don’t Look Back In Anger” continua a esercitare una forza rara: non quella dei pezzi “storici” che si ascoltano per nostalgia, ma dei brani che restano vivi perché sanno cambiare significato con chi li attraversa. È proprio dentro questa vitalità che si inserisce la rilettura di Shaza, cantautrice comasca classe 2007, che prende uno dei simboli più riconoscibili del Britpop e lo porta lontano dal suo habitat naturale. Non c’è stadio, non c’è coro, non c’è catarsi collettiva. C’è una stanza. E dentro quella penombra, la canzone smette di essere un inno e torna a essere una domanda. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - L’eredità del Britpop si rintana nella stanza di una diciottenne: il soliloquio nudo di Shaza misura l’isolamento generazionale

Approfondimenti su Britpop Don t Look Back In Anger

