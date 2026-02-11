L’epidemia che minaccia la feta e l’economia della Grecia

Una nuova crisi rischia di mettere in ginocchio l’economia della Grecia. Una campagna di vaccinazioni, pensata per proteggere gli animali, potrebbe però bloccare le esportazioni di feta. Il formaggio, simbolo del paese, potrebbe diventare vittima di questa decisione, creando tensioni tra salute animale e mercato internazionale. La situazione resta in bilico e preoccupa produttori e autorità.

A gennaio un allevatore greco si è impiccato dopo aver dovuto abbattere il suo gregge di pecore nel comune di Vrontou, nella Pieria. Il corpo dell’uomo, 52 anni, è stato trovato dal fratello nel magazzino della casa alle prime luci dell’alba. Il presidente dell’Associazione apicoltori della Pieria, Nikos Tsertikídis, ha affermato in un post su Facebook che il suicidio era avvenuto dopo l’eliminazione delle sue mille pecore. Il governo greco è alle prese con un’epidemia di vaiolo ovino e caprino che ha già causato l’abbattimento di circa mezzo milione di animali. Il primo focolaio è stato individuato il 21 agosto 2024, nel nord del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

