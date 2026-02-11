A San Francisco, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire hanno scelto di saltare il Super Bowl di Bad Bunny per organizzare una festa tutta loro. Niente luci, selfie o foto di rito: hanno passato la serata in compagnia del rapper Ice Cube, scatenandosi in un party privato. Una scena che non si vede tutti i giorni, diventata subito virale sui social.

Niente paillettes e riflettori. O foto di rito e selfie studiati a tavolino. A San Francisco si è consumata una piccola rivincita dell’old school di Hollywood sullo spettacolo (quest’anno davvero magnifico) del Super Bowl di Bad Bunny: Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire hanno detto «no grazie» all’evento ufficiale e si sono organizzati una festa privata. Che ha fatto impazzire i social. La musica di Ice Cube dal vivo, un’atmosfera da reunion di Il Grande Gatsby, l’ultimo film che hanno girato insieme. E Leo che si scatena sulla pista da ballo come se avesse di nuovo vent’anni. Il video è diventato virale in pochi minuti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire scatenati al party con il rapper Ice Cube: una scena mai vista, un video virale. Intanto, Vittoria Ceretti...

Approfondimenti su Leonardo DiCaprio

Ultime notizie su Leonardo DiCaprio

