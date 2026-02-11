Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire ballano scatenati al Super Bowl | il video impazza sui social

Durante il Super Bowl, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire si sono scatenati ballando tra la folla. Il video ha fatto subito il giro dei social, mostrando un lato inaspettato delle due star. Molti spettatori sono rimasti sorpresi nel vederli così spontanei e senza freni, lontani dall’immagine seria cui ci hanno abituato.

Quando pensiamo a Leonardo DiCaprio, l'immagine che ci viene in mente è quella dell'attore composto, riservato, sempre attento a mantenere una certa distanza dalla frenesia mediatica. Eppure, questo weekend a San Francisco, durante una festa privata legata al Super Bowl, Leo ha completamente stravolto le aspettative, lasciandosi andare in una performance di ballo che ha sorpreso anche i fan più affezionati. Le immagini catturate da Backgrid mostrano DiCaprio in una versione inedita e spontanea, mentre si scatena sulla pista da ballo della festa privata organizzata da Raising Cane's sabato sera.

