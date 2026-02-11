Leo Gassmann il suo Sanremo al Naturale e i boicottaggi all’Eurovision

Leo Gassmann torna a parlare dopo la sua partecipazione a Sanremo, questa volta criticando le decisioni politiche che colpiscono anche l’Eurovision. Il cantante dice che la musica dovrebbe essere un ponte tra i paesi e non un motivo di divisione. “È sbagliato impedire a un paese di partecipare a un evento musicale”, afferma, esprimendo il suo dispiacere per i boicottaggi che si sentono in alcune nazioni. Gassmann vuole che la musica resti libera da questioni politiche e che continui a unire, piuttosto che dividere.

Alla vigilia del suo terzo Sanremo, il cantautore difende l’idea di un’arte libera dalla politica. "Impedire a Israele di partecipare? Mi rattrista vedere alzare muri". Ad aprile il nuovo album e da maggio in tour. "Utilizzo gli algoritmi delle piattaforme per scoprire tanta nuova musica” “La musica dovrebbe essere libera da qualsiasi questione politica. È davvero giusto impedire a un paese di partecipare a un evento musicale? Mi rattrista vedere come si alzino ancora dei muri, escludendo qualcuno dal poter fare musica”. Con queste parole Leo Gassman commenta una sua eventuale partecipazione all'Eurovision. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leo Gassmann partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo, Naturale.

Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano

