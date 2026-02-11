Leo Gassmann il suo Sanremo al Naturale e i boicottaggi all’Eurovision
Leo Gassmann torna a parlare dopo la sua partecipazione a Sanremo, questa volta criticando le decisioni politiche che colpiscono anche l’Eurovision. Il cantante dice che la musica dovrebbe essere un ponte tra i paesi e non un motivo di divisione. “È sbagliato impedire a un paese di partecipare a un evento musicale”, afferma, esprimendo il suo dispiacere per i boicottaggi che si sentono in alcune nazioni. Gassmann vuole che la musica resti libera da questioni politiche e che continui a unire, piuttosto che dividere.
Alla vigilia del suo terzo Sanremo, il cantautore difende l’idea di un’arte libera dalla politica. "Impedire a Israele di partecipare? Mi rattrista vedere alzare muri". Ad aprile il nuovo album e da maggio in tour. "Utilizzo gli algoritmi delle piattaforme per scoprire tanta nuova musica” “La musica dovrebbe essere libera da qualsiasi questione politica. È davvero giusto impedire a un paese di partecipare a un evento musicale? Mi rattrista vedere come si alzino ancora dei muri, escludendo qualcuno dal poter fare musica”. Con queste parole Leo Gassman commenta una sua eventuale partecipazione all'Eurovision. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sanremo 2026, Leo Gassmann presenta il brano Naturale
Leo Gassmann partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo, Naturale.
Sanremo 2026, Leo Gassmann in gara con Naturale
Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano
