Questa mattina, il governo francese ha fatto sapere di essere disposto a dialogare con Mosca, nonostante le tensioni recenti. L’Eliseo ha aperto a incontri e si è detto pronto a discutere un piano condiviso, segno che Parigi cerca di abbassare i toni e trovare una via di dialogo. La mossa arriva dopo mesi di accuse reciproche e accuse di imperialismo, con Macron che a inizio estate aveva definito Putin un “orco e predatore”. Ora, però, sembra voler mettere da parte le parole dure e tentare di riavvicinarsi.

«Orco e predatore imperialista» diceva lo scorso agosto il presidente francese Emmanuel Macron a proposito del suo omologo russo Vladimir Putin. Nell’ultimo lustro il capo dell’Eliseo è stato il più strenuo oppositore europeo del Cremlino, arrivando a istituire un contingente militare – insieme ai britannici – da inviare in Ucraina, a firmare un «epocale» accordo di cooperazione militare e industriale con Kiev e a esercitare tutta la sua influenza per un’accelerazione sull’esercito comune europeo. Ma la necessità si è imposta sulla coerenza e siamo arrivati alla riapertura definitiva del muro che lo stesso Macron aveva eretto negli anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Eliseo in difficoltà apre a Mosca e vuole un piano

Approfondimenti su Eliseo Mosca

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Eliseo Mosca

Argomenti discussi: Macron negli Epstein file, la bufala filorussa e il caso Lang: quando la disinformazione incontra uno scandalo vero · LaC News24; Francia scossa dalla dimissione improvvisa del governatore della banca centrale.

Resilienza russa. In difficoltà, affaticati, ma ancora non disposti a mollareContinuano a squillare i campanelli d’allarme a Mosca e dintorni, nonostante la propaganda sui successi militari in terra ucraina. E sono gli stessi giornali, che fanno eco alle direttive del Cremlino ... huffingtonpost.it

Le regole per campare cent’anni felicemente Fortuna, salute e amore: sono questi, secondo Lorenza Gentile, alcuni degli ingredienti per una vita lunga e felice. Nel romanzo La volta giusta, attraverso il personaggio di Eliseo, emergono piccoli segreti di longe - facebook.com facebook