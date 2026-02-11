Lei la più pagata delle Olimpiadi | quanto guadagna e perché è tanto famosa

La campionessa olimpica conquista il pubblico con evoluzioni spettacolari sulla neve e diventa un’icona anche nel mondo della moda. È la più pagata delle Olimpiadi e il suo volto appare ovunque, dalle piste alle passerelle. La sua fama supera i confini dello sport e si traduce in guadagni elevati, grazie a sponsor e contratti con grandi marchi internazionali.

Una campionessa capace di incantare il pubblico con evoluzioni spettacolari sulla neve, ma anche un volto richiesto dalle grandi maison internazionali. A soli 23 anni, Eileen Gu si è presa la scena alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non solo per i risultati sportivi, ma per un primato che racconta molto della sua dimensione globale: è l’atleta più pagata dei Giochi. Classe 2003, talento cristallino del freestyle, lunedì 9 febbraio ha conquistato la medaglia d’argento nello slopestyle a Livigno, confermando ancora una volta la sua straordinaria continuità ad altissimi livelli. La sua presenza sulle piste italiane era attesa come uno degli eventi simbolo di questa edizione olimpica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Olimpiadi Sci

Questa mattina a Milano si è parlato di quanto guadagnano i biathleti italiani e internazionali.

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Ultime notizie su Olimpiadi Sci

